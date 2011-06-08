Как выбрать синтезатор

Дата: 08.06.2011

Итак, Вы определенно решили купить синтезатор. Зашли в магазин и…растерялись. Ведь выбор музыкальных инструментов просто-таки огромен. А полный перечень технических характеристик одного только аппарата размером с книгу! Кто-то при этом находит знакомого музыканта и попросту скидывает проблему на него (рискованное должен я Вам сказать решение, ведь даже если музыкант действительно толковый, не исключено, что выберет синтезатор «под себя»), кто-то попросту доверят совету продавца (а вот здесь есть риск купить то, что продавцу надо продать). На мой взгляд, оба подхода – это путь в никуда.

Давайте лучше постараемся вместе составим основные критерии выбора синтезатора.

Начиная, конечно, с самого главного.



1. А действительно ли Вам нужен именно синтезатор?

Может цифровое пианино? Ведь внешне они могут быть очень похожи.

Например:



Слева - синтезатор Yamaha DGX-530, справа цифровое пианино KORG SP250

ЗАПОМНИТЕ: главным отличием цифрового пианино от синтезатора является наличие в цифровом пианино имитации молоточковой системы. Попросту говоря, клавиши в цифровом пианино нажимаются с тем же усилием, что и в акустическом. В синтезаторе клавиши нажимаются гораздо легче.

Цифровые пианино нужно покупать тем, кто хочет заменить акустическое пианино на что-то менее громоздкое и более удобное (о цифровых пианино поговорим в другой статье).

Роль синтезатора куда более значимая. Правда, о том, чтобы исполнять высокотехничные фортепианные произведения придется, скорее всего, забыть.

Кроме того, заметим, что наличие имитации молоточковой механики делает клавишный инструмент существенно дороже.

ВЫВОД: хотите получить замену «обычному» пианино – покупайте цифровое пианино, хотите купить инструмент для общего развития – покупайте синтезатор.

2. Размер клавиш.

Клавиатура бывает стандартной (клавиши по размеру, как у обычного фортепиано) и мини- (крайне редко используется еще более маленькие – микро-)

Мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать нестандартную по размеру клавиш клавиатуру после 5 лет. Любой педагог Вам скажет, что после 5 лет хрящевая ткань кисти руки ребенка превращается в костную. Именно в этот период крайне важно, что бы Ваша рука «привыкла» к нормальному размеру клавиш (это и объясняет тот факт, что большинство великих пианистов начали свое общение с пианино с раннего детства).



Синтезатор Medeli MC37a - самая популярная модель синтезатора с мини-клавишами



3. Количество клавиш.

Стандартная фортепианная клавиатура – 88 клавиш. Это 7 октав + 3 клавиши. Поскольку, как правило, при игре на синтезаторе нет необходимости использовать столь широкий диапазон, распространены другие форматы клавиатуры:

61-клавишная – 5 октавная клавиатура

73-клавишная – 6 октавная клавиатура

76-клавишная – 6 октав + 3 клавиши (ровно на октаву меньше полноразмерной)

88-клавишная – для любителей традиций. Используется крайне редко.

При этом отсутствие части клавиатуры компенсируется функцией «транспонирования» - сдвига клавиатуры на нужное количество октав как вверх, так и вниз по диапазону (на самом деле сдвиг идет по полутонам, но в данном контексте это не важно).

Ps: есть еще синтезаторы с 49 клавишами, правда практика показывает, что этой длины не достаточно для решения большинства творческих задач.

ВЫВОД: рекомендуем 5-ти и 6-ти-октавные инструменты.

4. Наличие активной (динамической) клавиатуры. Функция Touch Response.

Если клавиатура на синтезаторе активная, то громкость - а в более продвинутых аппаратах и оттенки тембра - будет меняться в зависимости от силы нажатия на клавишу (если придираться, то точнее будет сказать - от скорости). Стоит ли говорить, что наличие этой функции ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обратите на это внимание!



Синтезатор Yamaha PSR-R300 - самая доступная модель с динамический клавиатурой среди синтезаторов Yamaha

5. Полифония.

Полифония – это то количество звуков, которые синтезатор способен воспроизвести в одно время. Чем больше, тем лучше. Общепринятые стандарты: 24, 32, 48, 64, 128.

Нам часто задают вопрос: «почему китайские инструменты, которые я видел на рынке N настолько дешевле ваших синтезаторов?». Ответ очевиден: попробуйте нажать на таком инструменте 10 клавиш. Уверен, в ответ услышите не более четырех звуков.

Так какова должна быть полифония? Давайте считать вместе:

Допустим, Вы будете играть с аккомпанементом (это минимум три звучащих одновременно звука ударных, бас, и какие-нибудь 3 звука акорда пэда (pad – мягкий звук, частое используется для фона), ну и что-то вроде ритм-гитары Итого 8. Дальше Вам наверняка захочется включить гармонизатор (когда нажимаете один звук, а звучит сразу несколько) – это еще 4. Уже 12. Заметьте, по минимуму. Как правило же, автоаккомпанемент «съедает» где-то 16 звуков + если Вы человек творческий, то будете использовать секвенсор (внутренне устройство синтезатора для записи по дорожкам – об этом чуть позже). Если так, то это еще минимум 12. Ну и чтобы инструмент не захлебывался нужно иметь небольшой запас. Так что меньше 32 – никак. Разве только Вы покупаете инструмент для маленького ребенка.

ВЫВОД: чем больше цифра напротив параметра полифония, тем лучше. Но не менее 32.

6. Фирма-производитель.

Фирма производитель - один из главнейших критериев выбора синтезатора! Не покупайте инструменты неизвестных фирм-однодневок. Поскольку речь идет об инструментах для домашнего использования, я настоятельно рекомендую выбирать между синтезаторами CASIO и синтезаторами YAMAHA.

Ps: есть множество других уважаемых фирм, но как правило их специализация – профессиональные синтезатор для сценических выступлений и студий. К таковым можно отнести Korg, Kurzweil, Roland и несколько других.

Кроме того, есть несколько китайских производителей синтезаторов, которые делают весьма неплохие недорогие инструменты (например, MEDELI). Но покупать такие инструменты я советую только после консультации со специалистом, которому Вы доверяете.

7. Количество тембров (звуков) и стилей (ритмов)

Как показывает время, в практической деятельности клавишник использует не более 40 тембров своего синтезатора. Эти тембры постепенно каждый музыкант выбирает исходя из своего темперамента, менталитета и той музыки, которую он предпочитает играть. Чем шире выбор, тем более «индивидуально» и правильно потом звучит инструмент. Собственно, та же история и со стилями.

Вывод: чем больше в инструменте тембров и ритмов аккомпанемента, тем лучше. Но не менее 100 звуков и 100 ритмов.



Синтезатор Casio WK-3300 имеет 894 встроенных тембра

8. Внутренняя память. Секвенсор.

На синтезаторе можно играть тремя способами:

1) Используя всю клавиатуру играть на каком-то выбранном инструменте

2) Играть под встроенные в синтезатор стили

3) Прописывать по дорожкам свою игру на разных инструментах с дальнейшей синхронизацией записи. (Например: записали звучание фортепиано, потом на запись фортепиано накладываете ударные, потом на запись фортепиано и ударных накладываете бас-гитару и т.д.)

Так вот, инструменты без встроенного секвенсора банально на треть слабее своих аналогов с функцией записи.

Существуют такие стандарты:

- однодорожечный секвенсор – то, что сыграли в реальном времени, то и воспроизвели

- двухдорожечный

- шестидорожечный – наиболее распространенная версия

- семнадцатидорожечный – более характерен для профессиональных аппаратов

В то же время надо отметить, что наличие многотрекового секвенсора делает синтезатор существенно дороже. Поэтому мы не будем давать никаких рекомендаций. Решать Вам.

9. Наличие полноценной системы обучения.

Если говорить о покупке синтезатора для детей, то это пункт номер один! Конечно же, никакой самоучитель не заменит вам «живого» педагога. Но новых впечатлений Ваш ребенок наберется – не сомневайтесь! Кроме того, наиболее продвинутые системы обучения еще и ставят оценку Вашей игре. Так что помимо непосредственно обучения дети воспринимают это как просто игру. На любой детский праздник – забава №1.

Мое мнение: наиболее эффективно проходит обучающий процесс (при прочих равных условиях) с помощью инструментов со встроенной подсветкой клавиш (Casio LK-…)



Синтезатор Casio LK-270 имеет самую совершенную систему обучения

10. Наличие внешних запоминающих устройств.

Что и говорить, возможность сбросить только что записанную вещь на флешку или SD-карточку – очень удобная функция.

Каждый производитель пошел по своему пути:

- синтезаторы со встроенным слотом для (SD-card)

- синтезаторы с USB-Device (не путать с USB-to-Host – возможностью прямого подключения к компьютеру через USB-порт. Тоже удобная вещь, но в виду того, что она присутствует сейчас практически во всех синтезаторах, в этой статье не упомянута).



Ну и последнее. Несколько советов по тому, как купить синтезатор:

- обязательно проконсультируйтесь в нескольких магазинах, чтобы собрать максимально полную информацию об оптимальном выборе в Вашем конкретном случае. Это позволит избежать покупки того товара, который скорее выгодно продать продавцу а не выгодно купить Вам

- не покупайте синтезаторы б/у, синтезаторы малоизвестных фирм. С большой аккуратностью пользуйтесь досками объявлений. Все это позволит избежать Вам разного рода мошенников. Помните, что инструмент, купленный со всеми необходимыми документами (гарантия, товарный чек с печатью, инструкция) в конечном итоге сэкономит Ваши нервы.

- если у Вас есть знакомые музыканты, обязательно проконсультируйтесь с ними. Но! Принимайте решение самостоятельно! Как правило, человеку свойственно советовать тот синтезатор, который он купил бы себе. И нет никаких гарантий, что это оптимальный выбор именно в Вашем случае.

Надеюсь, информация была для Вас полезной!

Удачных Вам покупок!